На карантине за рубежом находятся 155 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 10:00 23 марта, за рубежом на карантине находятся 155 украинцев, 195 из которых - находятся в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус: информация от МИДа".
"155 граждан Украины находятся на карантине: Австралия - 2, Бразилия - 16, Вьетнам - 8, Иордания - 4, Катар - 1, Китай - 1, Куба - 1, Молдова - 2, Нидерланды - 1, ОАЭ - 3, Польша - 195, Румыния - 1, США - 2, ФРГ - 7, Черногория - 1", - говорится в сообщении.
По информации МИДа, при содействии дипломатических учреждений, в Украину вернулись уже 70 137 человек.
Напомним, по состоянию на 10:00 22 марта, с египетского курорта Хургада в Украину вернулись все туристы.