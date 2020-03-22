З Хургади повернулися всі українські туристи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 10:00 22 березня з єгипетського курорту Хургада в Україну повернулись усі туристи. Про це у Telegram повідомляє Міністерство закордонних справ, передає УНН.
"Усі українські туристи, які перебували в Хургаді (Єгипет), вже повернулися в Україну. Усі рейси здійснили туроператори у рамках своїх зобов’язань", - йдеться в повідомлені.
Також зазначається, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту туристів з Шарм-ель-Шейху, а також тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.
За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями.
Нагадаємо, 21 березня з Іспанії прибув рейс із 216 українцями, осіб з коронавірусом не виявлено.