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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108908 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110913 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109434 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120012 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106474 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106909 просмотра

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Из Хургады вернулись все украинские туристы

Из Хургады вернулись все украинские туристы

Киев  •  УНН

 • 14543 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 10:00 22 марта из египетского курорта Хургада в Украину вернулись все туристы. Об этом в Telegram сообщает Министерство иностранных дел, передает УНН.

"Все украинские туристы, которые находились в Хургаде (Египет), уже вернулись в Украину. Все рейсы осуществили туроператоры в рамках своих обязательств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта туристов из Шарм-эль-Шейха, а также тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп.

По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

Напомним, 21 марта из Испании прибыл рейс с 216 украинцами, лиц с коронавирусом не обнаружено.

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