Из Хургады вернулись все украинские туристы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 10:00 22 марта из египетского курорта Хургада в Украину вернулись все туристы. Об этом в Telegram сообщает Министерство иностранных дел, передает УНН.
"Все украинские туристы, которые находились в Хургаде (Египет), уже вернулись в Украину. Все рейсы осуществили туроператоры в рамках своих обязательств", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта туристов из Шарм-эль-Шейха, а также тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп.
По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.
Напомним, 21 марта из Испании прибыл рейс с 216 украинцами, лиц с коронавирусом не обнаружено.