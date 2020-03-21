З Іспанії прибув рейс із 216 українцями, осіб з коронавірусом не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні о 17:15 в аеропорт "Бориспіль" (термінал F) прибув рейс 740, сполученням "Аліканте- Київ" з 216 громадянами України на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
Прикордонники та медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу.
Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено.
Усі громадяни України пропущені на територію держави за встановленим порядком.
Нагадаємо, з Лондона до України повернулось понад 170 громадян.
Зі Шрі-Ланки евакуювали вже 160 українців.