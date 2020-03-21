Из Испании прибыл рейс с 216 украинцами, лиц с коронавирусом не обнаружили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в 17:15 в аэропорт "Борисполь" (терминал F) прибыл рейс 740 сообщением "Аликанте- Киев" с 216 гражданами Украины на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Пограничники и медработники аэропорта "Борисполь" провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса.
Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лиц с болезнью не обнаружили.
Все граждане Украины пропущены на территорию государства в установленном порядке.
Напомним, из Лондона в Украину вернулось более 170 граждан.
Из Шри-Ланки эвакуировали уже 160 украинцев.