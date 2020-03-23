На карантині за кордоном перебувають 155 українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 10:00 23 березня, за кордоном на карантині перебувають 155 українців, 195 з яких - перебувають у Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус: інформація від МЗС".
"155 громадян України перебувають на карантині: Австралія - 2, Бразилія – 16, В’єтнам – 8, Йорданія – 4, Катар – 1, Китай – 1, Куба – 1, Молдова – 2, Нідерланди – 1, ОАЕ – 3, Польща – 195, Румунія – 1, США – 2, ФРН – 7, Чорногорія – 1", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МЗС, за сприяння дипломатичних установ, в Україну повернулися вже 70 137 осіб.
Нагадаємо, станом на 10:00 22 березня, з єгипетського курорту Хургада в Україну повернулись усі туристи.