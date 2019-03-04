В Ивано-Франковской области в лесу потерялись трое несовершеннолетних ребят
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вчера, 3 марта, в лесном массиве на Вовчинецких горах вблизи села Волчинец Ивано-Франковского городского совета потерялось трое несовершеннолетних ребят и были спасены правоохранителями и спасателями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"В воскресенье, 3 марта в 19 часов на линию "102" поступило сообщение от 13-летнего парня о том, что он с двумя друзьями заблудился в лесном массиве на Вовчинецких горах вблизи села Волчинец Ивано-Франковского городского совета. Ребенок дал приблизительное ориентирования местности, где они находятся. Для проведения поиска несовершеннолетних были привлечены работники группы реагирования патрульной полиции Тисменицкого ОП ГУ ЧП в области и работников УГСЧС", - говорится в сообщении.
Правоохранители совместно со спасателями через час разыскали пропавших детей и направили к месту их проживания.
Напомним, две семьи, отправились в поход в Пиренеи на юго-западе Франции, потерялись и были спасены вертолетом.