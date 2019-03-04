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На Івано-Франківщині у лісі загубились троє неповнолітніх хлопців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Вчора, 3 березня, у лісовому масиві на Вовчинецьких горах поблизу села Вовчинець Івано-Франківської міської ради загубилось троє неповнолітніх хлопців та були врятовані правоохоронцями та рятівниками. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“У неділю, 3 березня о 19 годині на лінію „102“ поступило повідомлення від 13- річного хлопця про те, що він з двома друзями заблукав у лісовому масиві на Вовчинецьких горах поблизу села Вовчинець Івано-Франківської міської ради. Дитина дала приблизне орієнтування місцевості, де вони знаходяться. Для проведення пошуку неповнолітніх було залучено працівників групи реагування патрульної поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області та працівників УДСНС”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці спільно з рятувальниками через годину розшукали зниклих дітей та направили до місця їх проживання.

Нагадаємо, дві сім’ї, які відправилися в похід у Піренеї на південному заході Франції, загубилися та були врятовані гелікоптером.

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