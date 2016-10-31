В Ивано-Франковской области упростили процедуру получения помощи для онкобольных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Калуше Ивано-Франковской области сократили перечень документов, которые должны предоставить онкобольные калушане, претендующие на помощь из городского бюджета. Об этом сообщили УНН в Калушском городском совете.
Так, во время сессии Калушского городского совета обсуждался вопрос "О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных денежных пособий на лечение онкологических больных".
В частности, депутаты горсовета согласовали изъять из Порядка слова "кассовые ордера, чеки, квитанции".
Поэтому депутаты поддержали предложение и упростили процедуру получения помощи из городского бюджета для онкобольных.
Теперь получить единовременную денежную помощь на лечение онкологических больных можно без обязательной ранее справки от городского онколога и без необходимости предоставить чек.
Напомним, как сообщал УНН, по слова эксперта В.Князевича, система онкологической помощи в Украине требует серьезных изменений.
Также напомним, в Украине насчитывается более миллиона людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Так, каждый 3-4 мужчина и каждая пятая женщина находятся в зоне риска развития ракового заболевания. В 70-80% лечение онкобольных требует применения лучевой терапии.