В Ивано-Франковской области упростили процедуру получения помощи для онкобольных

Так, во время сессии Калушского городского совета обсуждался вопрос "О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных денежных пособий на лечение онкологических больных".

В частности, депутаты горсовета согласовали изъять из Порядка слова "кассовые ордера, чеки, квитанции".

Поэтому депутаты поддержали предложение и упростили процедуру получения помощи из городского бюджета для онкобольных.

Теперь получить единовременную денежную помощь на лечение онкологических больных можно без обязательной ранее справки от городского онколога и без необходимости предоставить чек.

Напомним, как сообщал УНН, по слова эксперта В.Князевича, система онкологической помощи в Украине требует серьезных изменений.

Также напомним, в Украине насчитывается более миллиона людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Так, каждый 3-4 мужчина и каждая пятая женщина находятся в зоне риска развития ракового заболевания. В 70-80% лечение онкобольных требует применения лучевой терапии.