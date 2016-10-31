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На Івано-Франківщині спростили процедуру отримання допомоги для онкохворих

На Івано-Франківщині спростили процедуру отримання допомоги для онкохворих

Київ • УНН

 • 5950 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У м.Калуш Івано-Франківської обл. скорочено перелік документів, які повинні надати онкохворі калушани, котрі претендують на допомогу із міського бюджету. Про це УНН повідомили у Калуській міській раді.

Так, під час сесії Калуської міської ради було обговорено питання “Про внесення змін до Порядку надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічних хворих”.

Зокрема, депутатами міськради було погоджено — вилучити із Порядку слова “касові ордера, чеки, квитанції”.

Тож, депутати підтримали пропозицію і спростили процедуру отримання допомоги з міського бюджету для онкохворих.

Відтепер, отримати одноразову грошову допомогу на лікування онкологічних хворих можна без обов’язкової раніше довідки від міського онколога та без необхідності надати чек.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за слова експерта В. Князевича, система онкологічної допомоги в Україні потребує серйозних змін.

Також нагадаємо, в Україні налічується більше мільйона людей, що страждають онкологічними захворюваннями. Так, кожен 3-4 чоловік і кожна п’ята жінка знаходяться в зоні ризику розвитку ракового захворювання. У 70-80% лікування онкохворих вимагає застосування променевої терапії.

Українські Національні Новини

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