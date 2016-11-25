На Ивано-Франковщине незаконно продавали кожсырье в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты более 4,5 миллиона гривен налогов при торговле кожсырьем. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании осуществляют экспорт кожсырья в Италию. При этом в налоговой отчетности указывались заведомо ложные сведения о происхождении товара.
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"Как показала проверка, шкуры покупалась за наличные у населения или непосредственно на производственных мощностях одного из предприятий, которое занимается переработкой шкур крупного рогатого скота. В документах же отражалась покупка данного товара в фиктивных предприятий. Перечисленные деньги на счета таких фирм в дальнейшем конвертировались в наличные и использовались для расчета за кожсырье с населением ", - сообщил С.Билан.
Так, всего злоумышленники осуществили экспорт 500 тонн кожсырья на 71 млн грн.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 310 тонн кожсырья на сумму более 15 млн грн. В настоящее время следственные действия продолжаются.