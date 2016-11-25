На Івано-Франківщині незаконно продавали шкірсировину в Італію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати понад 4,5 мільйона гривень податків при торгівлі шкірсировиною. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що в рамках операції “Рубіж-2016” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено, що керівники компанії здійснюють експорт шкірсировини в Італію. При цьому в податковій звітності вказувалися завідомо неправдиві відомості про походження товару.
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“Як показала перевірка, шкірсировина купувалася за готівку у населення або безпосередньо на виробничих потужностях одного з підприємств, яке займається переробкою шкур великої рогатої худоби. У документах ж відбивалася покупка зазначеного товару у фіктивних підприємств. Перераховані гроші на рахунки таких фірм надалі конвертувалися в готівку і використовувалися для розрахунку за шкірсировину з населенням,” — повідомив С.Білан.
Так, всього зловмисники здійснили експорт 500 тонн шкірсировини на 71 млн грн.
В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 310 тонн шкірсировини на суму понад 15 млн грн. В даний час слідчі дії тривають.