На Івано-Франківщині незаконно продавали шкірсировину в Італію

Зазначається, що в рамках операції “Рубіж-2016” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено, що керівники компанії здійснюють експорт шкірсировини в Італію. При цьому в податковій звітності вказувалися завідомо неправдиві відомості про походження товару.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Вінничинні незаконно змішували і реалізовували різні компоненти палива

“Як показала перевірка, шкірсировина купувалася за готівку у населення або безпосередньо на виробничих потужностях одного з підприємств, яке займається переробкою шкур великої рогатої худоби. У документах ж відбивалася покупка зазначеного товару у фіктивних підприємств. Перераховані гроші на рахунки таких фірм надалі конвертувалися в готівку і використовувалися для розрахунку за шкірсировину з населенням,” — повідомив С.Білан.

Так, всього зловмисники здійснили експорт 500 тонн шкірсировини на 71 млн грн.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 310 тонн шкірсировини на суму понад 15 млн грн. В даний час слідчі дії тривають.