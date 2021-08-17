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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 25196 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 53808 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 82271 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 143383 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127222 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122547 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Ивано-Франковской области гостей свадьбы госпитализировали с "кишечным гриппом"

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Ивано-Франковской области госпитализировали в медучреждения 11 человек с острым гастроэнтеритом, которые 11 августа праздновали свадьбу. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

В сообщении ГСЧС говорится, что 16 августа поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанского центральной городской больницы и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г. .н.). Все они 11 августа праздновали свадьбу в с. Поляница Надвирнянского района.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним

Несоблюдение санитарно-гигиенических норм стало причиной массового отравления детей в Одесской области.

Украинские Национальные Новости

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