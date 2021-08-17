В Ивано-Франковской области гостей свадьбы госпитализировали с "кишечным гриппом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Ивано-Франковской области госпитализировали в медучреждения 11 человек с острым гастроэнтеритом, которые 11 августа праздновали свадьбу. Об этом УНН информируют в ГСЧС.
Детали
В сообщении ГСЧС говорится, что 16 августа поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанского центральной городской больницы и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г. .н.). Все они 11 августа праздновали свадьбу в с. Поляница Надвирнянского района.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним
Несоблюдение санитарно-гигиенических норм стало причиной массового отравления детей в Одесской области.