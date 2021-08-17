На Івано-Франківщині гостей весілля госпіталізували з “кишковим грипом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Івано-Франківщині госпіталізували до медзакладів 11 осіб з гострим гастроентеритом, які 11 серпня святкували весілля. Про це УНН інформують у ДСНС.
Деталі
У повідомленні ДСНС йдеться, що 16 серпня надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 – 2010 р.н.). Усі вони 11 серпня святкували весілля у с. Поляниця Надвірнянського району.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо
Недотримання санітарно-гігієнічних норм стало причиною масового отруєння дітей в Одеській області.