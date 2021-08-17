На Івано-Франківщині гостей весілля госпіталізували з “кишковим грипом”

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У повідомленні ДСНС йдеться, що 16 серпня надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 – 2010 р.н.). Усі вони 11 серпня святкували весілля у с. Поляниця Надвірнянського району.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

Недотримання санітарно-гігієнічних норм стало причиною масового отруєння дітей в Одеській області.