На границе с Польшей возобновили блокаду грузовиков

На пункте пропуска «Медика - Шегини» на польско-украинской границе началось блокирование движения грузового транспорта. Протестующие планировали пропускать 1 грузовик в час в Украину и полностью блокировать выезд, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.

Детали

«Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед п/п «Медика - Шегини», что на польско-украинской границе. По информации польской стороны, сегодня, 23 ноября, началось блокирование движения грузовых транспортных средств путем постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу перед пунктом пропуска «Медика - Шегини» с польской стороны», - сообщили ситники в соцсетях.

Как указано, предварительно было заявлено об ограничении движения грузовых транспортных средств:

на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа;

на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

Движение автобусов и легковых авто в оба направления, как отмечается, ограничивать протестующие не намеревались.

Срок блокировки предварительно объявляется до конца года.

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