Завтра польские фермеры планируют начать забастовку перед ПП "Медика - Шегини"
Киев • УНН
Завтра с 9:00 польские фермеры начнут забастовку на пункте пропуска «Медика-Шегини». Ограничения коснутся только грузовиков, пропуская одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд.
Польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября. Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
"Вниманию международных перевозчиков! По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября с 9:00 ч. по киевскому времени", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений.
Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:
- на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа;
- на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.
"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - отмечается в сообщении.
Ранее
Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года. Она тогда не состоялась.
Добавим
По мнению некоторых экспертов, дополнительным аргументом для поляков, чтобы блокировать границу с Украиной, могло стать дело НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского. Ведь именно он вел достаточно динамичные переговоры с польским правительством по разблокированию границ, однако сразу после заявления НАБУ о подозрении для экс-министра Польша фактически вышла из переговоров с Украиной.