Ситуация на границе с Беларусью контролируемая. Рядом с украинской границей не наблюдается какой-то активности по перемещению техники, подразделений или личного состава армии Беларуси. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В направлении границы с Беларусью ситуация отличается от границы с россией. Там обстановка полностью контролируемая и рядом с нашей границей мы не видим какой-то активности по перемещению техники, или подразделений, или личного состава армии Беларуси. Конечно, определенное количество сил, подразделений Беларусью используется для того, чтобы усилить границу с нашей страной, но они находятся на определенной удаленности от границы с нашим государством - рассказал Демченко.

Он в очередной раз отметил, что у России к примеру на территории Беларуси нет необходимой группировки, необходимых сил и средств для того, чтобы осуществить какие-то действия в отношении Украины с территории Беларуси.

«Но это направление для нас остается по-прежнему угрожающим, потому что мы понимаем, что Беларусь остается под влиянием России. Поэтому мы продолжаем укрепляться, а за тем, что происходит по ту сторону границы пристально следят подразделения разведки, чтобы анализировать всю имеющуюся информацию, понимать меняется ли ситуация, на сколько она является угрожающей для того, чтобы усилить то или иное направление, если ситуация будет меняться», - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее в ГУР сообщали, что с точки зрения безопасности никаких особых изменений на границе с Беларусью не происходит. Разговоры об обострении носят преимущественно информационный характер.