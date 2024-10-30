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На границе обнаружили партию ювелирных изделий на почти 2,4 млн грн. у пассажирки автобуса

На границе обнаружили партию ювелирных изделий на почти 2,4 млн грн. у пассажирки автобуса

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На таможенном посту «Ягодин» у пассажирки автобуса «Познань-Сумы» обнаружили 255 золотых и серебряных украшений весом 1,5 кг. Женщина пыталась незаконно перевезти драгоценности без декларирования.

Женщина пыталась незаконно вывезти из Украины коммерческую партию украшений стоимостью почти 2,4 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, передает УНН

Детали

По данным таможенников, пассажирка рейсового автобуса «Познань - Сумы» среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий, ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн грн.

 Такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было письменно декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако гражданка пренебрегла своей обязанностью, указали в таможенной службе.

И добавили, что согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров.

Волынские таможенники на посту «Ягодин», через который следовал автобус, временно изъяли весь «клад» весом 1,5 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.

Справочно

Разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 евро на человека.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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