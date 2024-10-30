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На кордоні виявили партію ювелірних виробів на майже 2,4 млн грн. у пасажирки автобуса

Київ • УНН

 • 14434 перегляди

На митному посту "Ягодин" у пасажирки автобуса "Познань-Суми" виявили 255 золотих та срібних прикрас вагою 1,5 кг. Жінка намагалася незаконно перевезти коштовності без декларування.

На кордоні виявили партію ювелірних виробів на майже 2,4 млн грн. у пасажирки автобуса

Жінка намагалась незаконно вивезти з України комерційну партію прикрас вартістю майже 2,4 мільйона гривень, повідомили в пресслужбі Державної митної служби, передає УНН

Деталі

За даними митників, пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн грн.

 Таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак громадянка знехтувала своїм обовʼязком, вказали в митній службі.

Та додали, що відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.

Довідково

Дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквіваленту 500 євро на особу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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