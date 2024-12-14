На горнолыжном курорте в Грузии погибли 12 человек
Киев • УНН
В ресторане индийской кухни на горнолыжном курорте Гудаури обнаружены тела 12 человек. Предварительная причина гибели - работающий генератор в закрытом помещении во время отключения электричества.
На горнолыжном курорте в грузинском Гудаури погибли 12 человек. Вероятно, причиной трагедии стало использование генератора в период отключения света, сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.
По данным МВД Грузии, на горнолыжном курорте в Гудаури в ресторане индийской кухни были обнаружены тела 12 человек – один гражданина Грузии и еще 11 иностранцев. Они находились в спальной зоне на втором этаже ресторана. Предполагается, что погибшие являются сотрудниками заведения.
Как говорится в сообщении полиции, никаких внешних признаков насилия на телах нет. При этом, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении у спален был установлен генератор. Предполагается, что его включили накануне после того, как в ресторане отключили электроэнергию.
На месте работают эксперты-криминалисты, допрашиваются свидетели. Для установления точной причины смертей назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности".