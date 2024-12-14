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На горнолыжном курорте в Грузии погибли 12 человек

На горнолыжном курорте в Грузии погибли 12 человек

Киев  •  УНН

 • 2619 просмотра

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В ресторане индийской кухни на горнолыжном курорте Гудаури обнаружены тела 12 человек. Предварительная причина гибели - работающий генератор в закрытом помещении во время отключения электричества.

На горнолыжном курорте в грузинском Гудаури погибли 12 человек. Вероятно, причиной трагедии стало использование генератора в период отключения света, сообщает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

По данным МВД Грузии, на горнолыжном курорте в Гудаури в ресторане индийской кухни были обнаружены тела 12 человек – один гражданина Грузии и еще 11 иностранцев. Они находились в спальной зоне на втором этаже ресторана. Предполагается, что погибшие являются сотрудниками заведения.

Как говорится в сообщении полиции, никаких внешних признаков насилия на телах нет. При этом, по предварительной информации следствия, в закрытом помещении у спален был установлен генератор. Предполагается, что его включили накануне после того, как в ресторане отключили электроэнергию.

На месте работают эксперты-криминалисты, допрашиваются свидетели. Для установления точной причины смертей назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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