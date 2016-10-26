На главу Оржицкого райсуда составили админпротоколы

По ее словам, ее обвинили в корыстных мотивах из-за того, что она приняла участие в голосовании за себя на должность председателя суда, чтобы получить причитающуюся ей за это 10-процентную надбавку к зарплате. Правоохранители составили сразу два протокола: один за участие в голосовании, а другой за то, что Т.Грузман не сообщил Совет судей Украины о существовании конфликта интересов.

"В 2015 году я, как судья, приняла участие в голосовании при избрании председателя суда и при этом имея частный интерес, который заключается в получении административной должности и 10% надбавки к должностному окладу приняла участие в голосовании за себя как за председателя суда", - написала судья.

Она пояснила, что в райсуде работает только три судьи, и если бы она не участвовала при голосовании, не было бы большинства для избрания председателя райсуда.