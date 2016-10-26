На голову Оржицького райсуду склали адмінпротоколи
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Департамент захисту економіки Національної поліції України склав два адміністративних протоколи відносно голови Оржицького районного суду Полтавської області Тетяни Грузман. Про це Т.Грузман повідомила в групі “Судді України” у Facebook, передає УНН-Центр.
За її словами, її звинуватили у корисливих мотивах через те, що вона взяла участь в голосуванні за себе на посаду голови суду, щоб отримати належну їй за це 10-відсоткову надбавку до зарплати. Правоохоронці склали одразу два протоколи: один за участь у голосуванні, а інший за те, що Т.Грузман не повідомила Раду суддів України про існування конфлікту інтересів.
“У 2015 році я, як суддя, взяла участь у голосуванні при обранні голови суду і при цьому маючи приватний інтерес, який полягає в отриманні адміністративної посади і 10% надбавки до посадового окладу взяла участь в голосуванні за себе як за голову суду”, — написала суддя.
Вона пояснила, що в райсуді працює лише три судді, і якби вона не брала участь при голосуванні, не було б більшості для обрання голови райсуду.