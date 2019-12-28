На Гавайях нашли пропавший вертолет

На борту вертолета, которым управляла компания Safari Helicopters, находились семь человек, в том числе двое детей. Машина была обнаружена вблизи каньона Ваимеа.

Пока нет информации, что именно произошло с пассажирами и пилотом вертолета. Полиция ведет их поиск.

Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании “Бек Эйр”, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 — госпитализированы.

Также напомним, среди пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане украинцы. Позже появилась информация о состоянии пострадавших украинцев.