На Гаваях знайшли зниклий вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На острові Кауаї виявлені уламки екскурсійного вертольота, який зник у четвер увечері. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
На борту вертольота, яким керувала компанія Safari Helicopters, перебували семеро людей, в тому числі двоє дітей. Машина була виявлена поблизу каньйону Ваімеа.
Наразі немає інформації, що саме сталося з пасажирами і пілотом гелікоптера. Поліція веде їх пошук.
Нагадаємо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії “Бек Ейр”, який виконував рейс за маршрутом Алмати — Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 12 осіб, 49 — госпіталізовані.
Також нагадаємо, серед постраждалих в авіакатастрофі у Казахстані є українці. Пізніше з’явилась інформація про стан постраждалих українців.