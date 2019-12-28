На Гавайях после аварии вертолета найдены тела шести погибших

Связь с вертолетом была потеряна в четверг. На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, вероятно, были несовершеннолетними, уточнила Береговая охрана США. Судьба седьмого человека пока неизвестна.

Береговая охрана проводила поисково-спасательную операцию силами экипажей самолета HC-130 Hercules, вертолета MH-65 Dolphin, быстроходного катера William Hart. ВМС США предоставили многоцелевой вертолет для выполнения задач на море MH-60R Seahawk.

Ранее УНН сообщал, что были найдены обломки гражданского вертолета. Он, вероятно, врезался в одну из гор.