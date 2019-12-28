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На Гаваях після аварії вертольота знайдені тіла шести загиблих

На Гаваях після аварії вертольота знайдені тіла шести загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Тіла шести осіб виявлені в п’ятницю на острові Кауаї (штат Гаваї), де добу тому пропав з екранів радарів прогулянковий вертоліт. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Зв’язок з вертольотом було втрачено в четвер. На борту перебували пілот і шість пасажирів, двоє з яких, імовірно, були неповнолітніми, уточнила Берегова охорона США. Доля сьомої людини наразі невідома.

Берегова охорона проводила пошуково-рятувальну операцію силами екіпажів літака HC-130 Hercules, вертольота MH-65 Dolphin, швидкохідного катера William Hart. ВМС США надали багатоцільовий вертоліт для виконання завдань на морі MH-60R Seahawk.

Раніше УНН повідомляв, що були знайдені уламки цивільного вертольота. Він, імовірно, врізався в одну з гір.

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