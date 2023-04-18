На Галапагосских островах обнаружен новый коралловый риф

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"Глубоководная научная экспедиция обнаружила первый абсолютно нетронутый коралловый риф длиной около двух километров на глубине 400 метров на вершине подводной горы", - заявил министр окружающей среды Хосе Давалос в Twitter. "Галапагосские острова снова нас удивляют".

Детали

Ученые считали, что единственным галапагосским рифом, который пережил погоду Эль-Ниньо в 1982 и 1983 годах, был риф Веллингтон, расположенный вдоль побережья острова Дарвин, но новое открытие показывает, что другие кораллы сохранились, говорится в заявлении министерства.

На рифе более 50% живых кораллов.

"Это очень важно на глобальном уровне, потому что многие глубоководные системы деградировали", - сказал Стюарт Бэнкс, старший морской исследователь Фонда Чарльза Дарвина, который участвовал в экспедиции. Он добавил, что кораллу как минимум несколько тысяч лет.

Добавим

В прошлом году Эквадор расширил морской заповедник Галапагосских островов на 60 000 квадратных километров, расширив уже существующие 138 000 квадратных километров, чтобы защитить исчезающие мигрирующие виды между Галапагосскими островами.

Галапагосские острова, которые вдохновили Чарльза Дарвина на теорию эволюции, также являются домом для гигантских черепах, альбатросов, бакланов и других видов, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.