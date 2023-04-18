На Галапагоських островах виявлено новий кораловий риф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наукова експедиція виявила раніше невідомий кораловий риф із багатим морським життям біля Галапагоських островів, повідомило міністерство довкілля Еквадору. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Глибоководна наукова експедиція виявила перший абсолютно незайманий кораловий риф довжиною близько двох кілометрів на глибині 400 метрів на вершині підводної гори", - заявив міністр довкілля Хосе Давалос у Twitter. "Галапагоські острови знову нас дивують".
Деталі
Вчені вважали, що єдиним галапагоським рифом, який пережив погоду Ель-Ніньо в 1982 і 1983 роках, був риф Веллінгтон, розташований уздовж узбережжя острова Дарвін, але нове відкриття показує, що інші корали збереглися, йдеться в заяві міністерства.
На рифі понад 50% живих коралів.
"Це дуже важливо на глобальному рівні, тому що багато глибоководних систем деградували", - сказав Стюарт Бенкс, старший морський дослідник Фонду Чарльза Дарвіна, який брав участь в експедиції. Він додав, що коралу як мінімум кілька тисяч років.
Додамо
Еквадор минулого року розширив морський заповідник Галапагоських островів на 60 000 квадратних кілометрів, розширивши вже існуючі 138 000 квадратних кілометрів, щоб захистити зникаючі мігруючі види між Галапагоськими островами.
Галапагоські острови, які надихнули Чарльза Дарвіна на теорію еволюції, також є домом для гігантських черепах, альбатросів, бакланів та інших видів, деякі з яких під загрозою зникнення.