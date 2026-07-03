На фронте зафиксировали 55 атак, наиболее активно враг действует на Славянском и Константиновском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток российские войска 55 раз атаковали позиции украинских защитников. Наибольшая активность врага фиксируется на Славянском и Константиновском направлениях.
С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нескучное, Волфино, Коренек, Кислая Дубина, Горки, Рыжовка, Ходино. Авиаудару подверглось Толстодубово
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются. Оккупанты совершили 16 обстрелов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Хатнего.
На Купянском направлении продолжается одна атака противника в сторону Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отбивали 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного. Две атаки продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, четыре атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Ивановка, Шевченко, Сергеевка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвижевка и Чаривное.
На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий пока не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
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