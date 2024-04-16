На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений, больше всего атак враг провел на Бахмутском на Новопавловском направлении, там, и еще на нескольких участках фронта, оккупанты привлекали авиацию. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Воздвиженская Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Лесковщина Черниговской области; Старая Гута, Хлебороб, Ромашково, Свободная Слобода Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григорьевка Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны и Заречное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Нанес авиационный удар в районе Спирного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новобахмутовка, Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Также нанес авиационные удары в районах Антоновки и Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что россия перебрасывает отдельные подразделения с Лиманского направления для усиления наступательных действий в сторону Часового Яра в Донецкой области. Силы обороны проводят значительную работу, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра.