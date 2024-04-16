Луганские пограничники уничтожили четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян - Лысогор

Луганские пограничники в течение недели уничтожили четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян, поразили 159 мест скопления вражеского личного состава. Об этом сообщил на своей странице в Telegram глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян уничтожили луганские пограничники в течение недели. Подразделения пограничного отряда поразили 159 мест скопления вражеского личного состава, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ликвидированы пять оккупантов, еще 12 получили тяжелые ранения. Уничтожено четыре пушки, четыре бронетранспортера, два миномета и пять складов боекомплекта.

Выведено из строя 276 вражеских БПЛА.

Напомним

В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.