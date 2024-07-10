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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки состоялось 147 боев, 43 из которых - на Покровском направлении

На фронте за сутки состоялось 147 боев, 43 из которых - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 05:41  •  805 просмотра

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За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 147 боевых столкновений, активнее всего противник атаковал на Покровском и Торецком направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским военным и технике.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Активнее всего враг атаковал на Покровском направлении и Торецком направлении. Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в частности, поразив 16 районов сосредоточения личного состава врага. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 10 июля, передает УНН

Детали 

По уточненной информации Генштаба, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (6 ракет), 61 авиационный удар (98 КАБ) и 1009 ударов дронами-камикадзе, совершил 4366 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 из РСЗО.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая: 

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлениив наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

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На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали пять атак противника в направлении Гуляйполя. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага на левобережье. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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