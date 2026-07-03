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На фронте за сутки произошло 273 боевых столкновения - Генштаб

Киев • УНН

 • 814 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 273 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара 75 ракетами и 101 авиаудар со сбросом 299 КАБов.

На фронте за сутки произошло 273 боевых столкновения - Генштаб

В течение прошедших суток на фронте зафиксировано 273 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара с применением 75 ракет и 101 авиационного удара, в ходе которых сбросил 299 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оккупанты применили 10 168 дронов-камикадзе и совершили 3149 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня. Вражеская авиация атаковала населенные пункты Годуновка, Горки и Вольная Слобода Сумской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, одну радиолокационную станцию, одну артиллерийскую систему, один пункт управления беспилотных летательных аппаратов и один склад материально-технического обеспечения.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и совершил 61 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили 22 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Избицкого и Старицы, а также в направлении Волоховки, Старого Хутора, Гранова, Кудиевки, Симиновки и Хатнего.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Диброва и Лиман, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил тридцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Враг совершил семнадцать атак на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Райского.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 39 атак. Противник проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого и Родинского, а также в направлениях Мирного, Торецкого, Шевченко, Филии, Кучерова Яра, Вильного, Дорожного, Светлого, Гришиного, Котлиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Терновое и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 32 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Рыбного, Доброполья, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в направлении Рождественки, Копаней, Широкого, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1250 человек. Также уничтожено четыре танка, две боевые бронированные машины, 57 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, 18 наземных робототехнических комплексов, 48 ракет, 2152 беспилотных летательных аппарата, 385 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

Одну из двух российских ракет и 82 из 105 дронов обезвредили над Украиной03.07.26, 08:46 • 2278 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине