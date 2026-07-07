На фронте уже 88 боев - половина на Покровском и Славянском направлениях
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 88 боевых столкновений, что больше, чем днем ранее. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Славянском направлениях.
88 боев произошло на фронте с начала сегодняшних суток, что больше, чем днем ранее, половина пришлась на два направления - Покровское и Славянское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 7 июля, пишет УНН.
С начала суток агрессор 88 раз атаковал позиции Сил обороны
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рыжовка, Волфино, Горки, Яструбщина, Толстодубово, Кучеровка, Сопич, Бачевск; на Черниговщине – Клюсы, Семеновка и Бучки. Авиаудару подвергся Хутор-Михайловский.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артельное и в сторону населенного пункта Хатнее.
На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 16 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали девять атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, две атаки до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 29 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе Калиновского и в сторону Вербового.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветковое, Староукраинка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное. Два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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