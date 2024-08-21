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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 21:02  •  6199 просмотра

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За сутки произошло 153 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной, противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение.

За текущие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 22.00 20.08.2024, пишет УНН.

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что  за текущие сутки произошло 153 боевых столкновения. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло шесть ракетных ударов с применением десяти ракет, 73 авиаудара, сбросив при этом 95 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 595 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские террористы девять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В двух локациях еще продолжаются бои.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более ста оккупантов, уничтожили артиллерийскую систему, 36 БпЛА, две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, 11 автомобилей и единица спецтехники оккупантов.

12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Стельмаховка, Синьковка и Степная Новоселовка подразделения Сил обороны отбили десять наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска, при поддержке авиации, 18 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. Противник остановлен.

Враг пять раз, штурмовыми действиями, пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки и Переездного на Северском направлении. Все атаки отбиты.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Железного. 22 боестолкновения уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровское направление, здесь, в течение дня, агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля. 49 атак украинские защитники уже отбили, еще 13 боестолкновений продолжаются. По предварительным подсчетам сегодня оккупанты потеряли более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля уничтоженными. Также украинские защитники нанесли повреждения четырем артиллерийским системам противника.

На Кураховском направлении в настоящее время суток наши защитники отбили девять вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении сегодня агрессор два раза пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного. Украинские воины остановили атаку врага, продолжается бой.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении20 августа 2024, 18:42 • 19814 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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