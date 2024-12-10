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На фронте с начала суток произошло почти 100 боев: где оккупанты атакуют активнее всего

На фронте с начала суток произошло почти 100 боев: где оккупанты атакуют активнее всего

Киев  •  УНН

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За сутки произошло 99 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 21 попытка прорыва. На Кураховском направлении враг совершил 14 атак и нанес авиаудары.

По состоянию на вечер 10 декабря на фронте уже произошло 99 боевых столкновений. Интенсивнее всего оккупанты атакуют на Покровском направлении, где в течение дня произошло 21 атака, а также на Кураховском направлении, где враг проводил 14 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

"Всего с начала суток произошло 99 боевых столкновений. От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Галагановка, Прогресс Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

По состоянию на 16:00 10 декабря ситуация на разных направлениях следующая:

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три – продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Незавершенными остались пять атак противника.

Силы обороны отразили одну атаку русских близ Белой горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 14 атак, семь боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее. Шесть боестолкновений завершены, еще восемь - продолжаются до сих пор. Кроме того, на направлении активно действовала авиация противника, авиаударам подверглись Улаклы, Алексеевка и Константинополь, всего было сброшено 13 КАБов.

Шокирующие кадры с дрона: военные показали, как сейчас выглядит Торецк10 дек. 2024, 12:08 • 11814 просмотров

На Времовском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле веселой рощи, Константинопольского, разлива, Сухих можжевельников, Благодатного, Макаровки, в направлениях Новоселки и Зеленого Поля, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Также россияне нанесли авиаудары по Алексеевке и Константинополю, применив шесть КАБ.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника, противник успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 11 атак российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 110 обстрелов.

Напомним

За минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 40 штурмов со стороны россиян, пытающихся прорвать оборону, занять господствующие высоты и установить контроль над логистическими маршрутами до города Курахово.

Павел Башинский

Павел Башинский

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