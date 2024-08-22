На фронте россияне продвинулись возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, войска рф достигли продвижения неподалеку Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.
На передовой оккупанты продвинулись неподалеку Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Силы Обороны Украины достигли успеха возле Нововодяного. Враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем
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На Покровском направлении захватчики продолжают активно атаковать. Поэтому сегодня основные бои шли в районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки.
DeepState: росіяни окупували три села на Донеччині, тривають бої за Нью-Йорк19 августа 2024, 22:29 • 27448 просмотров