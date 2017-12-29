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На Франковщине задержали мужчину, который почти год насиловал 14-летнюю дочь

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Ивано-Франковске задержали 36-летнего мужчину по подозрению в систематическом физическом растление своей 14-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства, передает УНН.

На Франковщине задержали мужчину, который почти год насиловал 14-летнюю дочь

Выяснилось, что 36-летний житель. Ивано-Франковская систематически осуществлял физическое растление своей 14-летней дочери, а в последующем, применял психологическое насилие.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних"), ч. 3 ст. 152 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как рассказал глава полиции Ивано-Франковска Виктор Шкутов, две недели назад в милицию обратилась жительница областного центра о том, что она подозревает родного отца в совращении несовершеннолетней 14-летней дочери.

"Что в ходе начатого уголовного производства нами были проведены соответствующие негласные следственные действия и этот факт нами был установлен и задокументирован. О семье хочу сказать, что это благополучная семья, в браке проживают 15 лет, родители работающие с соответствующим достатком на любых профилактических учетах в правоохранительных органах не состояли в любой ответственности не привлекались. Внешне это была обычная нормальная семья, в которой двое детей - молодой парень и несовершеннолетняя девушка. По словам потерпевшей эти отношения длятся около года. Определенная квалификация действий подозреваемого и зарегистрирована ч.3 ст.152 УК (Изнасилование несовершеннолетней). Телесных повреждений отец ребенку не наносил, но просто морально и психологически давил на нее, это заподозрила мама, учитывая поведение девушки и обратилась к нам, а мы должным образом задокументировали это преступление".

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По словам потерпевшей, говорит Шкутов, это продолжалось около года. Отцу 36 лет, в браке с женщиной он находится 15 лет. В полиции также отметили, что это единственный случай изнасилования отцом ребенка в год. А вот подобных ситуаций в этом году было уже пять.

Сейчас прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту развращения и изнасилования несовершеннолетней.

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