На фоне снегопада во Львовской области в пути задержались девять поездов
Киев • УНН
Сильные снегопады во Львовской области Украины привели к задержке 9 поездов, но ни один рейс не был отменен
На фоне обильных снегопадов во Львовской области задерживаются в пути на более чем полчаса 9 поездов. Об этом сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.
Во Львовской области из-за снегопада обесточены более 300 населенных пунктов, но поезда Укрзализныци продолжают движение. Отмененных рейсов нет. Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 минут
Как сообщается, речь идет о 9 поездах:
№17/18 Харьков - Ужгород (+1:47)
№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40)
№35/36 Одесса - Перемышль (+1: 17)
№53/54 Киев - Перемышль (+1:17)
№7/8 Киев - Черновцы (+0:53)
№715/716 Перемышль - Киев (+0:53)
№95/96 Киев - Рахов (+0: 47)
№5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36)
№29/30 Киев - Ужгород (+0:35)
Напомним
Из-за непогоды без электроснабжения уже почти 500 населенных пунктов в западных областях Украины. При этом плановых отключений не предвидится.
На фоне снегопада во Львовской области в пути задержались девять поездов
Сильные снегопады во Львовской области Украины привели к задержке 9 поездов, но ни один рейс не был отменен.
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