На фоне снегопада во Львовской области в пути задержались девять поездов

На фоне обильных снегопадов во Львовской области задерживаются в пути на более чем полчаса 9 поездов. Об этом сообщили в субботу в Укрзализныце, пишет УНН.

Во Львовской области из-за снегопада обесточены более 300 населенных пунктов, но поезда Укрзализныци продолжают движение. Отмененных рейсов нет. Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 минут - сообщили в УЗ в Telegram.

Как сообщается, речь идет о 9 поездах:

№17/18 Харьков - Ужгород (+1:47)

№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40)

№35/36 Одесса - Перемышль (+1: 17)

№53/54 Киев - Перемышль (+1:17)

№7/8 Киев - Черновцы (+0:53)

№715/716 Перемышль - Киев (+0:53)

№95/96 Киев - Рахов (+0: 47)

№5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36)

№29/30 Киев - Ужгород (+0:35)

Напомним

Из-за непогоды без электроснабжения уже почти 500 населенных пунктов в западных областях Украины. При этом плановых отключений не предвидится.