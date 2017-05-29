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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На финал ЛЧ Киев ожидает втрое больше гостей, чем на "Евровидение"

Киев • УНН

 • 12234 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Как и ожидалось, на "Евровидение-2017" Киев посетило около 20 тыс. чел. Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА посетит минимум 60 тыс. гостей, а это в три раза больше иностранцев, чем прибыло на песенный конкурс. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На финал ЛЧ Киев ожидает втрое больше гостей, чем на "Евровидение"

"По имеющейся информации, к нам приехали 20 тыс. туристов, на которых мы рассчитывали. Сколько они потратили - сказать трудно. Однако Киев получили то, что невозможно приобрести за деньги, - это наш положительный имидж. Все встречи, которые мы проводим с международными партнерами, подтверждают высокий уровень проведения "Евровидения" и свидетельствуют о том, что даже сегодня, при существующих финансовых условий, Киев способен проводить на должном уровне европейские мероприятия", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Что касается финала Лиги Чемпионов, то никаких отдельных расходов, связанных с мероприятием, не будет. Возможна только отдельная концентрация внимания на локациях и дорогах, которые являются наиболее приоритетными.

"Мы все должны хорошо организовывать. Ведь большинство из сделанного остается в городе. Это то, что киевляне смогут использовать", - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он проинформировал о наиболее значимых результатах благоустройства города остались после проведения "Евровидения".

Это - ремонт станции метро "Левобережная", дороги подъезда к Международному выставочному центру (Броварской проспект, ул. Андрея Шептицкого, ул. Раисы Окипной), здание "Нафтогаза Украины", улица Никольско-Слободская, которая была отремонтирована силами "Киевгорстроя". Особое внимание уделено набережной, которая теперь выглядит совсем иначе, с работающим летним трамвайчиком. Каждый вечер жителей и гостей города собирают у себя фонтаны на Майдане и на Русановском канале.

Кроме того, к функционирующим 4 тыс. камерам добавлено еще 400. Сейчас все наиболее людные места находились под контролем видеонаблюдения.

Как сообщал УНН 27 мая, в АП призвали не медлить с подготовкой к Лиге Чемпионов в Киеве в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

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