На фінал ЛЧ Київ очікує утричі більше гостей, ніж на “Євробачення”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Як і очікувалося, на “Євробачення-2017” Київ відвідало близько 20 тис. осіб. Фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА відвідає, щонайменше, 60 тис. гостей, а це втричі більше іноземців, ніж прибуло на пісенний конкурс. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
“За наявною інформацією, до нас приїхало 20 тис. туристів, на які ми розраховували. Скільки вони витратили — сказати важко. Однак Київ отримали те, що неможливо придбати за гроші, — це наш позитивний імідж. Усі зустрічі, які ми проводимо з міжнародними партнерами, підтверджують високий рівень проведення „Євробачення“ та свідчать про те, що навіть сьогодні, за наявних фінансових умов, Київ здатний проводити на належному рівні європейські заходи”, — підкреслив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Щодо проведення Ліги Чемпіонів, то жодних окремих витрат, пов’язаних із заходом, не буде. Можлива лише окрема концентрація уваги на локаціях і дорогах, які є найбільш пріоритетними.
“Ми маємо все гарно організовувати. Адже більшість із зробленого залишається у місті. Це те, що кияни зможуть використовувати”, — наголосив перший заступник голови КМДА.
Він поінформував про найбільш значимі результати благоустрою міста, що залишились після проведення “Євробачення”.
Це - ремонт станції метро “Лівобережна”, доріг поблизу Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, вул. А. Шептицького, вул. Раїси Окіпної), будинок “Нафтогазу України”, вулиця Микільсько-Слобідська, що була відремонтована силами “Київміськбуду”. Окрему увагу приділено набережній, яка тепер виглядає зовсім інакше, з працюючим річним трамвайчиком. Щовечора мешканців та гостей міста збирають біля себе фонтани на Майдані та на Русанівському каналі.
Окрім того, до функціонуючих 4 тис. камер додано ще 400. Зараз усі найбільш людні місця знаходяться під контролем відеонагляду.
Як повідомляв УНН 27 травня, в АП закликали не зволікати з підготовкою до Ліги Чемпіонів у Києві 2018 року.