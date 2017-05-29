На фінал ЛЧ Київ очікує утричі більше гостей, ніж на “Євробачення”

КИЇВ. 29 травня. УНН. Як і очікувалося, на “Євробачення-2017” Київ відвідало близько 20 тис. осіб. Фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА відвідає, щонайменше, 60 тис. гостей, а це втричі більше іноземців, ніж прибуло на пісенний конкурс. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).