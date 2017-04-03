На Dozorro появилась жалоба на 400-миллионный тендер Минобороны

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104960 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161583 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118890 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104806 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155050 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 48707 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 75189 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113393 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 28576 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 21175 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113393 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 149946 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158487 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155050 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154624 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112424 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122398 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128973 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129138 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133732 просмотра
Актуальное
На Dozorro появилась жалоба на 400-миллионный тендер Минобороны

На Dozorro появилась жалоба на 400-миллионный тендер Минобороны

Киев  •  УНН

 • 13326 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На мониторинговом портале государственных закупок DoZorro появилась жалоба на скандальный тендер Министерства обороны, в котором победу одержала никому неизвестная компания ООО "ЕФГ Трейдинг", передает УНН.

"Сообщаем о грубых нарушениях порядка проведения этой процедуры закупки... Требуем Министерство обороны Украины отменить эту процедуру закупки, поскольку она осуществляется с нарушением основных принципов Закона: открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, добросовестной конкуренции среди участников и недискриминации участников", - говорится в жалобе.

Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедурой на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Прозорро" сняли с себя ответственность за тендер Минобороны, проведенный несмотря на запрет суда

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн / т).

Основанием для предохранительной Постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота на общую сумму около 400 млн грн.) Стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирмы-прокладки получают около 15% отката от суммы тендера

Также напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно дани Реестр Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов" .

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 году назвали скандальным и богатым тендерной фавориткой Минобороны).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы