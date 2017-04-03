На Dozorro появилась жалоба на 400-миллионный тендер Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На мониторинговом портале государственных закупок DoZorro появилась жалоба на скандальный тендер Министерства обороны, в котором победу одержала никому неизвестная компания ООО "ЕФГ Трейдинг", передает УНН.
"Сообщаем о грубых нарушениях порядка проведения этой процедуры закупки... Требуем Министерство обороны Украины отменить эту процедуру закупки, поскольку она осуществляется с нарушением основных принципов Закона: открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, добросовестной конкуренции среди участников и недискриминации участников", - говорится в жалобе.
Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедурой на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива .
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Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.
Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн / т).
Основанием для предохранительной Постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота на общую сумму около 400 млн грн.) Стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР" .
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Также напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно дани Реестр Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.
Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов" .
Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 году назвали скандальным и богатым тендерной фавориткой Минобороны).