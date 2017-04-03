На Dozorro з’явилася скарга на 400-мільйонний тендер Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На моніторинговому порталі держаних закупівель DoZorro з’явилася скарга на скандальний тендер Міністерства оборони, у якому перемогу здобула нікому невідома компанія ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, передає УНН.
“Повідомляємо про грубі порушення порядку проведення цієї процедури закупівлі... Вимагаємо Міністерство оборони України скасувати цю процедуру закупівлі, оскільки вона здійснюється з порушенням основних принципів Закону: відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, добросовісної конкуренції серед учасників та недискримінації учасників”, — йдеться у скарзі.
Нагадаємо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.
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Перемогу у ньому по двом лотам, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.
Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тон пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).
Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти на загальну суму близько 400 млн грн.) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури з боку ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.
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Також нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з данини Реєстру Мін’юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.
Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.
Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).