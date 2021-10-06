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На доплаты и повышение пенсий: бюджет Пенсионного фонда увеличили на 18,5 млрд грн

На доплаты и повышение пенсий: бюджет Пенсионного фонда увеличили на 18,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 21187 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Расходы выросли на 18,5 млрд грн, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

В целом расходы выросли на 18,5 млрд грн - до 516,85 млрд грн (с 498,3 млрд грн).

Как сообщается в пояснительной записке к проекту решения, дополнительные расходы для обеспечения ежемесячной доплаты к пенсиям, назначенных военнослужащим, полицейским с 1 июля по конца 2021 года составят 5,3 млрд грн.

Общая сумма увеличения расходов за счет собственных доходов составляет 12,5 млрд грн, из которых на выплату проиндексированных пенсий в соответствии с законодательством учтено дополнительную сумму (с учетом оплаты услуг доставки) в размере 5,1 млрд грн.

Добавим

Пенсионный фонд с начала этого года был "дотационным". Как исследовали аналитики, поскольку ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. По данным Госказначейства, на 1 октября 2021 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 75,326 млрд грн, из которых 13,247 млрд грн - по займам 2021 года, тогда как на начало года общий долг составил 62 млрд грн.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывали аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от времени введения очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечалось, будут риски роста "дыры" в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Объем ассигнований из госбюджета на выплаты пенсий, надбавок и повышений и дефицита ПФУ достигал 195,3 млрд грн, из которых 21,7 млрд грн было направлено на покрытие дефицита средств Фонда (в бюджете Фонда на 2020 год - 38,45 млрд гривен). Позже бюджет ПФУ пересматривали.

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше - 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн. И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

По данным пресс-службы ПФУ, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 года составили 330,0 млрд гривен, расходы - 342,9 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен.

Бюджет Пенсионного фонда в проекте Госбюджета на 2022 год - 531 млрд грн, что на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Украинские Национальные Новости

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