На доплати та підвищення пенсій: бюджет Пенсійного фонду збільшили на 18,5 млрд грн

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Деталі

Усього видатки зросли на 18,5 млрд грн - до 516,85 млрд грн (з 498,3 млрд грн).

Як повідомляється в пояснювальній записці до проекту рішення, додаткові видатки для забезпечення щомісячної доплати до пенсій, призначених військовослужбовцям, поліцейським із 1 липня до кінця 2021 року становитимуть 5,3 млрд грн.

Загальна сума збільшення видатків за рахунок власних доходів становить 12,5 млрд грн, з яких на виплату проіндексованих пенсій відповідно до законодавства враховано додаткову суму (з урахуванням оплати послуг доставки) обсягом 5,1 млрд грн.

Додамо

Пенсійний фонд з початку цього року був "дотаційним". Як дослідили аналітики, через те, що ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. За даними Держказначейства, на 1 жовтня 2021 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 75,326 млрд грн, з яких 13,247 млрд грн - за позиками 2021 року, тоді як на початок року загальний борг становив 62 млрд грн.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказували аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від часу запровадження чергової індексації пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважувалося, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. Обсяг асигнувань з Держбюджету на виплати пенсій, надбавок та підвищень та дефіциту ПФУ сягав 195,3 млрд грн, з яких 21,7 млрд грн було спрямовано на покриття дефіциту коштів Фонду (у бюджеті Фонду на 2020 рік – 38,45 млрд гривень). Пізніше бюджет ПФУ переглядали.

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше - 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн. І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.

За даними пресслужби ПФУ, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року становили 330,0 млрд гривень, витрати - 342,9 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 12,9 млрд гривень.

Бюджет Пенсійного фонду у проекті Держбюджету на 2022 рік — 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року.