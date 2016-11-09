На донецком направлении боевики выпустили более 100 мин - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На донецком направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 100 мин, запрещенных Минскими договоренностями, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку и Луганское. Всего более 100 мин запрещенных Минскими договоренностями калибров было выпущено врагом по нашим позициям", - сообщили в штабе.
Напомним, боевики с начала суток 29 раз обстреляли силы АТО.