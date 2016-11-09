На донецькому напрямку бойовики випустили понад 100 мін – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На донецькому напрямку бойовики випустили по позиціях сил АТО понад 100 мін, заборонених Мінськими домовленостями, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку та Луганське. Загалом понад 100 мін заборонених Мінськими домовленостями калібрів було випущено ворогом по наших позиціях", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, бойовики з початку доби 29 разів обстріляли сили АТО.