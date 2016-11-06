На донецком направлении боевики выпустили 167 мин из тяжелого вооружения

"На донецком направлении враг активно применял минометы 82- и 120-миллиметров, прежде всего вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Троицкого (Ясиноватский район) и поселка Луганского. Всего боевики выпустили 167 минометных мин из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Возле последнего бандформирования также стреляли из БМП", - А.Мотузяник.

Также спикер отметил, что еще одна провокация наблюдалась вблизи населенного пункта Зайцево.

Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.