На донецком направлении боевики выпустили 167 мин из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики выпустили 167 мин из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении враг активно применял минометы 82- и 120-миллиметров, прежде всего вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Троицкого (Ясиноватский район) и поселка Луганского. Всего боевики выпустили 167 минометных мин из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Возле последнего бандформирования также стреляли из БМП", - А.Мотузяник.
Также спикер отметил, что еще одна провокация наблюдалась вблизи населенного пункта Зайцево.
Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.