На донецькому напрямку бойовики випустили 167 мін з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики випустили 167 мін з важкого озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На донецькому напрямку ворог активно застосовував міномети 82- і 120-мміліметрів , насамперед поблизу Авдіївки, Верхньоторецького, Троїцького (Ясинуватський район) та селища Луганського. Усього бойовики випустили 167 мінометних мін з важкого озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями. Біля останнього бандформування також стріляли з БМП.”, — О.Мотузяник.
Також речник зазначив, що ще одна провокація спостерігалася поблизу населеного пункту Зайцеве.
Як повідомляв УНН, жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО.