В Донецкой области обезвредили более двухсот боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Под Славянском пиротехники Донецкой области обнаружили, изъяли и уничтожили 221 боеприпас времен Второй Мировой Войны. Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
“В с. Богородичное Славянского района пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли и уничтожили 221 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны”, - говорится в сообщении.
В частности, пиротехники было изъято и уничтожено 58 минометных мин калибром 58 мм, 11 минометных мин калибра 82 мм, 1 минометную мину калибром 120 мм, 59 артиллерийских снаряда калибром 45 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 105 мм, 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 3 артиллерийских снаряда калибром 37 мм, 4 гранаты М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейного гранаты, 2 противотанковые мины ЯМ-5 и 11 других взрывоопасных предметов.
Напомним, в Киеве нашли почти 80 артснарядов Второй мировой войны.
Ранее в Деснянском районе Киева нашли и обезвредили более 100 крупнокалиберных артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Как сообщал УНН, в Румынии от взрыва снаряда времен Второй мировой погиб рабочий.